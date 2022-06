Calciomercato Cagliari, con Lapadula tentativo d'intesa

CAGLIARI - Allungo deciso del Cagliari che sembra fare sul serio su Gianluca Lapadula. Il direttore sportivo rossoblù, Stefano Capozucca, ha incontrato ieri pomeriggio a Milano gli agenti del giocatore di proprietà del Benevento per capire se ci fossero i margini per chiudere alla svelta. Il neo principale riguarda l’ingaggio del giocatore, visto che il club isolano non vuole certo sbilanciarsi troppo, ma determinante sarà la volontà dell’attaccante del Benevento già accostato alla compagine sarda da due anni. Quello di Lapadula è un profilo che piace, e non poco, a Fabio Liverani che lo ha già allenato nella massima serie ai tempi del Lecce quando la punta realizzò ben undici centri, lo stesso numero di gol che Lapadula ha realizzato nell’ultimo torneo cadetto con la maglia del Benevento. Un bottino da attaccante vero, da uno abituato a sgomitare sottoporta per farsi rispettare. Il reparto offensivo, così come il resto della squadra, sarà oggetto di una pesante rifondazione e Liverani sembra aver già le idee molto chiare sugli elementi dai quali ripartire. Restano aperte tutte le altre piste. A cominciare da quella interna legata a Pavoletti e Cerri, al momento gli unici che ancora fanno parte della rosa e non sono ufficialmente finiti sul mercato. Per poi passare alla lista dei desideri del neo allenatore isolano che ha posto alcuni nomi nel suo taccuino. Uno su tutti, quello dell’attaccante della Juventus, ma nell’ultima stagione in forza al Palermo, Matteo Brunori, che potrebbe rientrare nell’operazione che porterebbe Nandez in bianconero.