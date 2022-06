"Chelsea, ci sono quattro alternative per il dopo Lukaku"

Il ritorno di Romelu Lukaku all' Inter apre un vuoto nell'attacco del Chelsea , che sta valutando in questi giorni come sostituire la deludente punta belga. Secondo i giornali britannici, e in particolare il Guardian, sono quattro i giocatori che la nuova proprietà statunitense, guidata da Todd Boehly , esaminerà nelle prossime settimane.

"Chelsea, nel mirino Sterling e altri tre per il post Lukaku"

Il trasferimento di Lukaku darà grande impulso ai contatti con il Manchester City per la punta in uscita Raheem Sterling. L'attaccante inglese, già accostato negli scorsi giorni ai Blues, è valutato dai Citizens non meno di 60 milioni di sterline. Strade più low cost portano all'attaccante del Barcellona Ousmane Dembele, che non ha ancora trovato l'accordo con i blaugrana e a breve sarà svincolato, il centravanti del Lipsia Christopher Nkunku e la stella dell'Everton Richarlison. Il tecnico Thomas Tuchel vuole aumentare il bottino di gol del suo reparto offensivo, dopo una stagione complicata anche per il difficile rapporto con Lukaku, e non si accontenterà dell'arrivo di un solo giocatore.