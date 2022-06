Calciomercato Serie C, Avellino: piace Ambrosino del Napoli

AVELLINO - Presto l'Avellino potrebbe assicurarsi un portiere: in corsa ci sarebbero Andrea Fulignati (27) del Perugia e Simone Ghidotti (22) rientrato per fine prestito dal Gubbio alla Fiorentina. Contatti avviati con il Napoli per gli attaccanti Franco Ferrari (26), che ha realizzato 17 reti nel Pescara, e Giuseppe Ambrosino (18), capocannoniere del campionato Primavera coi partenopei: il centravanti campano ha siglato ieri il gol decisivo per la vittoria dell'Italia Under 19 nella gara dell'Europeo a Trnava contro la Slovacchia. Piace il difensore Luca Stanga (20) in forza alla Primavera del Milan.