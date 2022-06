Zurigo, Gnonto verso la Bundesliga: fissato il prezzo

Willy Gnonto è sicuramente uno dei protagonisti di questo calciomercato. Classe 2003, talento purissimo, cresciuto nelle giovanili dell'Inter: il suo prezzo è letteralmente esploso grazie alla vetrina della Nazionale. In Italia si sono mosse diverse società, a partire dal Sassuolo. Ma difficilmente i club della Serie A potranno accontentare lo Zurigo, che pretende circa 12 milioni per vendere il proprio gioiellino. Attenzione quindi a possibili novità dalla Germania, dove il Friburgo ha cercato nei giorni scorsi il sorpasso sull’Hoffenheim per aggiudicarsi il talento della Nazionale. L'obiettivo è ottenere uno sconto e arrivare ad una stretta di mano sui 10 milioni di euro.