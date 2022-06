Boateng rinnova con l'Hertha Berlino: avanti un altro anno

BERLINO - Kevin-Prince Boateng ha prolungato per un'altra stagione il suo contratto con l'Hertha Berlino. Il club tedesco ha dato la notizia tramite un comunicato in cui il direttore generale del club berlinese, Fredi Bobic, ha sottolineato la capacità del giocatore di "dare l'esempio a tutti". "La scorsa estate, Boateng è tornato dove tutto era iniziato per lui 28 anni fa. Oggi, quel ritorno continua: all’Hertha BSC! Nato a Berlino, Kevin-Prince ha prolungato il suo contratto fino a giugno 2023 e la prossima stagione vestirà la maglia dell’Hertha". Kevin-Prince, 35 anni e fratellastro di Jérôme difensore del Lione, ha giocato in più di dodici club durante la sua carriera, tra i quali Tottenham, Milan e Barcellona.