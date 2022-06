Calciomercato Serie C, Turris: Santaniello fino al 2024

TORRE DEL GRECO - Con una nota ufficiale, la Turris ha annunciato "il rinnovo contrattuale del calciatore Emanuele Santaniello, che ha prolungato l’accordo per un’ulteriore stagione sportiva, legandosi al Club fino al 30 giugno 2024". Queste le prime parole di Santaniello dopo la firma: "Quando stai bene in una società e in un ambiente, non vedo perché non dare continuità al percorso. Non ho esitato, pertanto, di fronte alla proposta di prolungamento, che è sintomo di progettualità societaria e di rinnovata fiducia nei miei confronti. Ringrazio il direttore Primicile e tutta la dirigenza. Del resto, è stata sempre la mia priorità restare alla Turris. Mi prefiggo ogni anno di fare sempre meglio. Nella passata stagione, senza gli infortuni della seconda parte, avrei potuto dare un contributo ancora più importante, ma ora è inutile rammaricarsi. Mi sento bene e carico per ripartire. Anche il nuovo allenatore mi ha fatto sentire parte integrante del progetto e speriamo di aiutarci a vicenda nel conseguimento degli obiettivi che la nuova stagione ci presenterà”.