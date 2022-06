"Salah dal Liverpool al Rea Madrid per 70 milioni di euro"

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Dentro Darwin Nunez, fuori Mané e... forse anche Salah . Sta cambiando faccia lì davanti il Liverpool che ha appena comprato l'attaccante ex Benfica e ceduto il senegalese al Bayern Monaco, ma ora potrebbe salutare anche l'egiziano. Secondo quanto si legge sul "Sun", sull'ex Roma si sarebbe inserito il Real Madrid che potrebbe acquistare il giocatore per circa 70 milioni di euro .

Il Real Madrid piomba su Salah

Tra Salah e il Liverpool c'è stallo per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023) da circa un anno perché l'esterno chiede un ingaggio da più di 20 milioni di euro a stagione (attualmente guadagna intorno ai 13 milioni), ecco perché ora l'ipotesi cessione prende piede. In Inghilterra giorni fa parlavano di un Salah promesso sposo del Barcellona nel 2023, ma adesso avanzerebbe il Real di Ancelotti, accendendo un interessante duello di mercato.