Calciomercato Serie C, Viterbese: ipotesi Zeman per la panchina

VITERBO - Dopo la separazione con l'allenatore Alessandro Dal Canto, la Viterbese va a caccia del nuovo tecnico per la prossima stagione. Tra i nomi ipotizzati c'è anche quello di Zdenek Zeman: il tecnico boemo è fresco di separazione con il Foggia ed è a caccia di una nuova sistemazione per il il prossimo campionato e sarebbe quindi diventato il nome preferito dal club del presidente Romano. L'idea accende numerose suggestioni nella tifoseria della Viterbese, ma gli ostacoli da superare, per i gialloblù, sono rappresentati principalmente dalla concorrenza, visto che sull'ex Roma e Lazio avrebbe posto la propria attenzione anche il Messina. Tra le altre idee filtrate nelle ultime ore per la panchina della Viterbese, anche Giorgio Gorgone, allenatore della Primavera del Frosinone.