Calciomercato Benevento, su Moncini c'è l'interesse di Frosinone e Bari

BENEVENTO - Nell’ambito del mercato la tattica del Benevento di aspettare il momento più opportuno sta dando i frutti sperati: Gabriele Moncini ha ora due pretendenti di eguale nobiltà e può scegliere lui stesso dove andare. All’offerta del Bari si è aggiunta quella del Frosinone: c’è il placet della società giallorossa a lasciar andare via l’attaccante (definitivo, o anche in prestito con formula da definire). Tocca al giocatore far conoscere le sue preferenze. Il Benevento resta in agguato per piazzare qualche altro colpo in entrata (un esterno basso, un centrocampista i primi affari), ma è abbastanza preso dal mercato in uscita. Lapadula è l’oggetto del desiderio di molti, il Cagliari s’è portato avanti col giocatore, ma deve ancora definire col Benevento. Che ha esigenza di sfoltire. In avanti Forte è incedibile (c’è la corte spietata del Parma), come sembra certo che si punterà ancora su Diego Farias che è stato un’incompiuta nella seconda metà dello scorso campionato, ma sulle cui doti tecniche non esistono dubbi. C’è l’esigenza di cedere Kamil Glik, assoluto punto di forza ma giunto all’ultimo anno di contratto e con i Mondiali da giocare tra novembre e dicembre. Possibile che vada in prestito anche Brignola. Federico Barba è richiesto dal Lecce, ma il Benevento lavora al prrolungamento del contratto del difensore.