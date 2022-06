Calciomercato Cosenza, per l'attacco piace Butic

COSENZA- Accelera il Cosenza per regalare a Dionigi altri giocatori oltre a quelli già in rosa. Un profilo sul quale si sta concentrando il ds Gemmi è Karlo Butic, attaccante del Pordenone. Nello scorso campionato per il croato 23 gare e 5 reti. Si spera che l’operazione si possa chiudere prima del ritiro di Sarnano (MC) in programma dal prossimo 8 luglio. Nel mirino pure un altro attaccante, Luca Vido dell’Atalanta. Interesse per il centrocampista d’attacco Christian D’Urso in uscita dal Perugia, già cercato nella passata stagione.