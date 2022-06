Calciomercato Benevento, la priorità è Canotto

BENEVENTO - Da Cagliari arrivano segnali di accelerazione sulla trattativa per l'acquisizione del cartellino di Gianluca Lapadula (32). L'ostacolo, una volta affrontato con il suo entourage il nodo dell'ingaggio, rimane sempre l'accordo da trovare col Benevento, che non lo cede a meno di due milioni, dopo averlo pagato quattro milioni e mezzo al Genoa due anni fa. L'impressione è che nella girandola di attaccanti che caratterizza l'estate della Strega, il primo a lasciare possa essere Gabriele Moncini (26) su cui non molla la presa il Bari, ma che nelle ultime ore è stato avvicinato da Frosinone e Modena. Era quello che sperava il Benevento, che può aprire un'asta sul cartellino. Il Bari sembra rimanere favorito, ma il Frosinone potrebbe mettere sul tavolo anche il cartellino di Luigi Canotto (28), che Caserta riabbraccerebbe volentieri dopo averlo allenato tre anni fa a Castellammare. Rimanendo sul fronte attaccanti, sembra scontato che si punti sulle riconferme di Francesco Forte (29) e Diego Farias (32). Senza fondamento la notizia di un ritorno di Coda (33)