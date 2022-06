Calciomercato Serie C, Cesena su Bianchi e De Rose

CESENA - Al Cesena piace il portiere Davide Barosi, che potrebbe essere acquistato dal Genoa per poi essere girato in terza serie. L’alternativa più esperta fra i pali è Stefano Minelli ex Padova. Il nuovo tecnico della squadra romagnola, Mimmo Toscano, vorrebbe intanto due “fedelissimi”: il centrocampista Nicolò Bianchi, di proprietà della Reggina, e il mediano Francesco De Rose, fresco di promozione in B con il Palermo. Il Gubbio vuole completare in fretta la rosa: per il ruolo di portiere il prescelto è Michal Lewandowski ai saluti col Messina.