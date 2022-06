Calciomercato Cagliari, Joao Pedro tra Salernitana e Torino

CAGLIARI - Per il futuro di Joao Pedro si era registrato un interessamento del Monza, ma l’operazione tra le parti si è spenta sul nascere. In ogni caso da ormai diversi giorni la punta del Cagliari segue con attenzione tutte le evoluzioni del calciomercato. Al Torino piace da tempo e con una cessione di Gleison Bremer (25) i granata avrebbero la liquidità necessaria per accontentare il club sardo. L’italo-brasiliano è molto affascinato dal progetto del tecnico Ivan Juric e, nel contempo, aspetta anche un segnale dalla Salernitana dopo le trattative dei giorni scorsi. Sul tavolo pure un’offerta dal Qatar e una di una società estera ritenute interessanti, ma non così tanto da balzare davanti a quelle italiane.