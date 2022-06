Calciomercato Bari, intrighi Moncini e Vicari

BARI - Per il mercato del Bari, il ds Polito si muove tanto, ma non si scioglie il nodo Gabriele Moncini (26). Il problema non è solo la valutazione fatta dal Benevento ma anche l’ingaggio del giocatore. Tutto da costruire il nuovo tandem offensivo che ruoterà intorno ad Antenucci. Nessun passo avanti anche per Francesco Vicari. Il difensore romano, scuderia Totti, è al centro della trattativa con la Spal. Tra oggi e domani dovrebbe esserci un incontro tra il diesse spallino Fabio Lupo e Ciro Polito. Le distanze sono enormi. Le parti dovrebbero incontrarsi a metà strada, magari inserendo qualche bonus legato al campionato. Imminente la definizione dei prestiti per Mallamo, Cangiano e Folorunsho.