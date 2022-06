Calciomercato Benevento, idea Donnarumma per l'attacco

BENEVENTO - A monopolizzare il mercato del Benevento in questo momento sono le possibili cessioni. Moncini (26), è attenzionato anche da Frosinone e Modena. Stessa sorte per Gianluca Lapadula (32), che è sempe nel mirino del Cagliari, ma interessa anche il Parma, che a sua volta insiste su Francesco Forte (29), che invece il Benevento ha dichiarato incedibile. Se l'attacco giallorosso dovesse essere smantellato, l'idea di Foggia è quella di portare in giallorosso Alfredo Donnarumma (32) suo vecchio pallino, 32 partite e 14 gol l'anno scorso alla Ternana, ma di proprietà del Brescia. Si parla di possibile cessione anche per Federico Barba (28). Per Artur Ionita c'è invece l'intressamento del Panathinaikos.