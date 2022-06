Calciomercato, l’Ascoli prova a riprendere Bellusci e Tsadjout

ASCOLI - Se l’Ascoli ha anticipato il raduno (lunedì 4 luglio, anziché 7) è proprio perché il nuovo tecnico Christian Bucchi ha fretta di cominciare a selezionare gli elementi dell’organico. Ovvio che se avesse a disposizione qualche volto nuovo gli farebbe piacere, ma anche rivedere qualcuno dei leader della scorsa stagione non sarebbe male. Soprattutto il difensore Giuseppe Bellusci (32) e l’attaccante Frank Tsadjout (24), i cui cartellini sono di proprietà rispettivamente di Monza e Milan, con le quali sono già state aperte le trattative. Intanto è possibile la partenza del terzino sinistro Tommaso D'Orazio (32), che potrebbe passare al SudTirol. Il club bianconero è anche entrato nell'ordine di idee di dare strada al suo centrocampista Dario Saric (25), sul quale ci sono diverse squadre, Sampdoria in primis, ma certo non lo regalerà, anzi lo valuta ben 4 milioni. In entrata non è un segreto che piaccia l’esterno alto Manuel Marras (28), di proprietà del Bari, lo scorso anno in prestito al Crotone, ma negli ultimi giorni c’è stato un inserimento del Frosinone.