Cagliari e Liverani, forma e sostanza

CAGLIARI - Manca poco alla partenza della nuova stagione, ma mancano anche numerose pedine al Cagliari che verrà, nonostante le idee chiare del tecnico Liverani. E del resto le partenze non sembrano terminate qui, visto che ci sono molte situazioni da definire, come ad esempio Joao Pedro, Rog, Pavoletti, Pereiro e Nandez. Non è ancora arrivata l'offerta giusta per questi giocatori, i cui stipendi rendono impossibile la permanenza (a meno di ridursi lo stipendio). E così Liverani partirà con una rosa ridotta all'osso: Deiola, Radunovic, Zappa, Walukiewicz, Altare, Obert e Gagliano e via dicendo, ai quali potrebbe aggiungersi anche qualcuno degli elementi in bilico non ancora ceduti. Alcuni rinforzi come Desogus e Kourfalidis, arriveranno dalla Primavera e non è detto che prima dell'inizio dei lavori non arrivi qualche volto nuovo, come Viola e Di Pardo. In attesa di conoscere il futuro di Brunori, col quale però il Palermo è vicino all'intesa. Secondo le idee di Liverani il prossimo Cagliari sarà camaleontico in avanti, capace di variare dal 4-3-1-2 di base al 4-3-3 e al 4-3-2-1.