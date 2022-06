Cagliari: tutto su Lapadula, ma è un intrigo

CAGLIARI - Sfumato Coda vicinissimo al Genoa, il Cagliari vira tutto su Gianluca Lapadula per definire e rinforzare il suo reparto offensivo. Fabio Liverani lo ha già allenato al Lecce e tutto questo ha fatto scattare la priorità rossoblù, ma bisogna affrettare i tempi.Tutto, però, balla intorno all’ingaggio del giocatore che non sembra intenzionato a fare sconti rispetto agli oltre 1,5 milioni di euro che percepisce ora. La questione con il Benevento potrebbe essere di facile soluzione perché arrivare ad un accordo non dovrebbe essere difficile, ma il nodo resta proprio lo stipendio, nella stagione in cui in casa Cagliari si è puntato ad un taglio netto delle spese. Tutto resta in stand-by e questo non fa certo felice l’allenatore che per il raduno, domenica 3 luglio, sperava di avere un gruppo quanto più completo possibile. Quindi, al momento sarà necessario vivere alla giornata, con le varie situazioni che potrebbero definirsi in corso d’opera.