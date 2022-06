Ternana, l'idea giusta è Fabbian. Donnarumma nel mirino del Benevento

TERNI - Il centravanti della Ternana, Alfredo Donnarumma, è finito nel mirino del Benevento che, se perderà Gianluca Lapadula, destinato al Cagliari, dovrà prendere un giocatore con le stesse caratteristiche. La società umbra, però, ha già detto no a qualsiasi richiesta anche per Stefano Pettinari. Parallelamente il ds Leone sta valutando con attenzione il profilo di Giovanni Fabbian, mediano di proprietà dell’Inter che i neroazzurri vorrebbero mandare a farsi le ossa in provincia. Quattro o cinque le società interpellate per il prestito del ragazzo tra cui la Ternana che dovrà decidere il da farsi.