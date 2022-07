Calciomercato Serie C, Pro Vercelli: Paci nuovo tecnico

VERCELLI - Tramite un comunicato ufficiale, la Pro Vercelli ha resto noto "di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a mister Massimo Paci, che si è legato alla Pro con un contratto annuale valido fino al 30 giugno 2023". Classe 1978 Paci, da giocatore, ha vestito le maglie di Juventus, Lecce, Ascoli, Parma, Novara e Siena, Da tecnico ha iniziato nell'Eccellenza marchigiana, con Civitanovese e Montegiorgio. In seguito ha allenato a Forlì in Serie D, a Teramo in C, mentre all'inizio della scorsa stagione ha guidato il Pordenone.