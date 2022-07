Calciomercato Catanzaro, ufficiale: Sala è giallorosso

CATANZARO - Il Catanzaro continua la sua campagna acquisti in vista del prossimo torneo di serie C. Dopo l’arrivo di Andrea Fulignati , i giallorossi hanno ingaggiato un altro portiere. Si tratta di Andrea Sala , reduce dall'esperienza con la maglia del Catania . L'annuncio è stato dato dal club giallorosso, con una nota sui propri canali societari.

Il comunicato del Catanzaro

"Dopo l’arrivo di Andrea Fulignati, il Catanzaro ingaggia un altro esperto portiere, Andrea Sala, mettendolo a disposizione di mister Vivarini. Il 29enne, nativo di Saronno, ha vestito nell’ultima stagione la maglia del Catania. Cresciuto nella Pro Patria e nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha vinto lo scudetto Primavera, Sala ha nel suo curriculum esperienze in serie B (quattro stagioni con la maglia della Ternana), mentre in serie C ha difeso la porta di Reggina, Sambenedettese, Rimini e Arezzo. L’estremo difensore si lega al club giallorosso con un contratto biennale".