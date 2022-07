"Neymar risponde al Psg e attiva il rinnovo del contratto fino al 2027"

Neymar-Al-Khelaifi, botta e risposta

Secondo quanto riportato da L'Equipe, si tratterebbe di una mossa per mettere alle strette la società. Il presidente Al Khelaifi, con un'intervista al Parisienne aveva messo in dubbio la conferma dei giocatori che non volevano combattere per la maglia. Parole che sembravano rivolte a Neymar. Il brasiliano percepisce un ingaggio da circa 30 milioni di euro a stagione ed è reduce da un campionato poco brillante con 13 gol, otto assist e una lunga serie di acciacchi che ne hanno condizionato il rendimento.