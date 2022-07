Calciomercato Bari, Dorval firma un triennale

BARI - Il Bari ha comunicato, tramite il proprio sito web, "di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Emile Mehdi Dorval (Parigi, 09.02.2001); l’esterno franco-algerino ha firmato un contratto fino al giugno '25. Dopo aver militato nei settori giovanili di Amiens e Aubervillers, arriva in Italia e partecipa al campionato di Serie D nelle fila del Fasano prima di passare all'Audace Cerignola e guadagnarsi, da protagonista (41 presenze e 2 reti), la promozione in Lega Pro con la maglia del Club ofantino lo scorso aprile. Benvenuto Mehdi!".