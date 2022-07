"Per l'ex Juve Bernardeschi c'è anche l'Atletico Madrid"

"Bernardeschi: ora, per l'ex Juve, c'è l'Atletico Madrid"

L'interesse si sarebbe "intensificato - riporta il quotidiano iberico - dopo che al Napoli, principale squadra a seguire la trattativa di ingaggio del giocatore, Luciano Spalletti avrebbe dimostrato di gradire maggiormente, nel suo ruolo, il ceco Antonin Barak dell'Hellas Verona".

"Bernardeschi-Napoli? Spalletti gli preferirebbe Barak"

E ancora, dalla Spagna: "L'ingaggio di Bernardeschi, pari a 4 milioni alla Juve, ha fin qui rappresentato un ostacolo nella ricerca di una nuova squadra. In pratcca, attualmente, il trequartista non avrebbe pretendenti, se non appunto l'Atletico Madrid, che potrebbe approfittare di questa situazione per far scendere le pretese del classe 1994, arrivato nel 2017 alla Juve per 40 milioni dalla Fiorentina e che, con la Vecchia Signora, non ha rispettato le attese della vigilia con appena 12 reti in 183 presenze complessive".