Cristiano Ronaldo, scelta clamorosa: non si presenta al raduno del Manchester United!

MANCHESTER (Inghilterra) - Non si è presentato, Cristiano Ronaldo, alla ripresa degli allenamenti fissata per oggi con il Manchester United. Il portoghese è assente per "motivi familiari", come confermato dallo stesso club inglese. I giocatori internazionali dei Red Devils avevano avuto a loro disposizione una lunga pausa estiva e avrebbero dovuto incontrarsi con il resto della squadra oggi per iniziare la loro preseason.