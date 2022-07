Psg, ufficiale: risolto il contratto di Pochettino

PARIGI (Francia) - Ufficiale, Mauricio Pochettino non è più l'allenatore del Paris Saint-Germain. Il club parigino ha comunicato sui suoi canali social la decisione sull'allenatore argentino: "Il Paris Saint-Germain conferma che Mauricio Pochettino ha terminato il suo ruolo nel Club. Il Club ringrazia Mauricio Pochettino e il suo staff per il lavoro svolto e augura loro il meglio per il futuro". Pochettino era arrivato a Parigi nel gennaio del 2021 per sostituire l'esonerato Tuchel, alla guida dei parigini l'ex allenatore del Tottenham ha vinto: un campionato, una coppa di Francia ed una Supercoppa di Francia rimendiando cocenti delusioni in Champions League (eliminazioni in semifinale ed ottavi di finale. Il suo record sulla panchina del Psg recita 55 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte. Il nome più quotato per la prossima guida tecnica del Paris è Cristophe Galtier, ex tecnico di Nizza.