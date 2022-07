Calciomercato Benevento, stretta per Pozzo dell'Independiente

BENEVENTO - Ieri è stata la giornata delle firme (dopo le rituali visite mediche) per Nermin Karic e Ilias Koutsoupias, ufficialmente giallorossi. Acquisti definitivi e contratti triennali per entrambi, anche se per il greco c’è la formula del prestito con obbligo di riscatto al primo punto conquistato. Col mercato in uscita che fa segnare solo il prestito di Enrico Brignola al Cosenza, il Benevento sta per definire l’ingaggio di Tomas Pozzo, talento dell’Independiente. Il millennial argentino ha giocato 19 partite nell’Avellaneda, con 4 gol. Trequartista di piede mancino, all’occorrrenza esterno a destra e anche centrocampista centrale, tecnica da sudameicano e gran ritmo. Ieri sera il diesse ha incontrato i procuratori del ragazzo a Napoli. Situazione di stallo per Gabriele Moncini, Federico Barba e Gianluca Lapadula. Ufficializzato il nuovo preparatore dei portieri dopo la partenza di Chiavelli: al suo posto ci sarà Arcangelo Vigliotti, 34 anni, era all’Imolese.