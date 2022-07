Calciomercato Ascoli, ufficiale Lungoyi dalla Juve

La nota dell'Ascoli

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus per l’acquisizione dell’attaccante Christopher Lungoyi a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con diritto di opzione e contro opzione in favore del club di Torino. Nato il 4 luglio 2000 a Kinshasa, capitale del Congo, Lungoyi, di nazionalità svizzera, è cresciuto nei settori giovanili di FC Plan-les-Ouates, Servette e Porto. Ha militato successivamente nel Lugano, collezionando fra Campionato e Coppa Svizzera 53 presenze, 8 gol e 3 assist e nel San Gallo, club di provenienza, con cui è sceso in campo 16 volte, realizzando 2 gol e 1 assist. Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili svizzere dall’Under 15 all’Under 21, scendendo in campo 15 volte e realizzando 2 gol. L’Ascoli Calcio, nel dare il benvenuto a Christopher, gli augura una stagione di crescita e successi".