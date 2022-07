Calciomercato Cagliari, Joao Pedro-Galatasaray: ci siamo

CAGLIARI - Giornata importante ieri per Joao Pedro (30). A Milano nel primo pomeriggio si è svolto un lungo incontro tra le parti: il Galatasaray era presente con una delegazione guidata dal vice presidente Metin Öztürk. Sono state smussate le differenze con il Cagliari che era partito da 7 milioni di valutazione. Ci si è trovati a metà strada tra i 5 e i 6 milioni, mentre con il giocatore va risolto il nodo della durata contrattuale: i turchi propongono due anni, lui chiede un triennale. La questione verrà ritrattata in un nuovo incontro oggi prima che i turchi (in serata) ripartano per Istanbul. Ma il Galatasaray deve continuare a guardarsi dal Torino che ieri è tornato alla carica: la forte sensazione è che al giocatore piacerebbe restare in A. Il Valencia nelle ultime 48 ore invece non si è fatto sentire, alle prese probabilmente con la querelle Gennaro Gattuso .