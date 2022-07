Calciomercato Serie C, Cesena: preso Chiarello

CESENA - Il Cesena, con un comunicato, "annuncia di aver completato l’acquisizione a titolo definitivo dall’US Alessandria 1912 del calciatore Riccardo Chiarello che ha firmato un accordo col club bianconero fino al 30 giugno 2024. Ventott’anni il prossimo 9 ottobre, il centrocampista offensivo nato ad Arzignano, dopo i trascorsi nel settore giovanile del Chievoverona, inizia la sua carriera in serie D nel Trissino Valdagno dove disputa due campionati tra il 2012 e il 2014. Dopo una prima parentesi tra i professionisti, nelle file del Real Vicenza, scende di categoria e nella stagione 2015/16 con l’Arzignano stabilisce il suo record di marcature (undici). Nel 2016 torna in C dove gioca cinque campionati equamente divisi tra Giana Erminio (quello 2017/18 è il più prolifico con nove centri) e l’Alessandria con cui nel 2021 conquista ai play off (giocati per la quinta stagione di fila) la promozione in Serie B. Sempre con la maglia dei piemontesi ha disputato lo scorso campionato cadetto, chiuso con trenta presenze e quattro reti che hanno portato a 45 quelle totali messe a segno in carriera".