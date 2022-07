United, ufficiale il forfait di Ronaldo: "Problema familiare, niente tour estivo"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi sulla stampa britannica ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo non parteciperà al tour estivo in Thailandia del Manchester United . Il portoghese, che è al centro di diverse voci di mercato ma intanto ha fatto da testimonial posando con la nuova maglia dei ' Red Devils ', non è stato infatti inserito nella lista dei 31 convocati stilata dal nuovo tecnico Erik Ten Hag .

La spiegazione del club

"Gli è stato concesso un periodo di ferie aggiuntivo - spiega il club in un comunicato - per affrontare un problema familiare". Non faranno parte del gruppo nemmeno il difensore Phil Jones (che "sta seguendo un programma personalizzato, come è avvenuto la scorsa estate, per assicurarsi di essere preparato al meglio per la prossima stagione"), Brandon Williams ("reduce da un periodo di prestito al Norwich City, ha un piccolo problema e quindi continua a lavorare a Carrington") e Andreas Pereira (al quale è stata "concessa una pausa dopo i suoi recenti impegni in Brasile, in prestito al Flamengo").