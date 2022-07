Calciomercato Frosinone, Iemmello al Catanzaro a titolo definitivo

FROSINONE - Con una nota apparsa sul proprio sito web, il Frosinone ha annunciato "di aver raggiunto l’accordo con l’Unione sportiva Catanzaro 1929 per la cessione a titolo definitivo del calciatore classe 1992 Pietro Iemmello". "Fortissimo il desiderio di Pietro Iemmello di vestire i colori della sua città - si legge inoltre sul sito web del Catanzaro - fortissima la volontà del Catanzaro di assicurare a mister Vivarini un bomber capace di infiammare i sogni dei tifosi: così, grazie ad un importante colpo di mercato del club del presidente Floriano Noto, resta in giallorosso a titolo definitivo l’attaccante catanzarese purosangue, arrivato nella sua città natale a gennaio della scorsa stagione per trascinare le Aquile fino alla semifinale play-off, con otto gol in sedici partite. Iemmello si lega al club giallorosso con un contratto annuale con opzione". Iemmello è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina: in seguito ha militato con Pro Vercelli, Novara, Foggia, Spezia, Sassuolo, Benevento, Perugia, e, prima di passare al Frosinone, ha avuto anche un'esperienza all'estero, al Las Palmas.