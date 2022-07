Calciomercato Serie C, Cesena: preso Kontek dalla Ternana

CESENA - Il Cesena, attraverso il proprio sito web, ha resto noto "di aver acquisito a titolo definitivo dalla Ternana Calcio il difensore centrale croato Ivan Kontek, che si è legato al Cavalluccio con un contratto fino al 30 giugno 2024. Nato a Zagabria il 29 gennaio 1997, Kontek cresce nel settore giovanile della società più titolata della Croazia, la Dinamo, dove resta per cinque stagioni prima di passare a quello dello Sesvete (altro club della capitale) con cui esordisce in prima squadra, disputando due campionati di Seconda Divisione e totalizzando 63 presenze (tre gol). Nel 2018 si trasferisce in Slovenia all’Aluminij dove rimane per due stagioni, collezionando 66 gare (una rete) tra campionato di Prima Divisione e coppa nazionale. Nel 2020 approda in Italia, alla Ternana: scende in campo 33 volte (una rete) e conquista la promozione in Serie B bissata subito dopo dalla vittoria della Supercoppa di Serie C. Sei, infine, le presenze nella scorsa stagione giocata in Serie B, sempre nelle file del club umbro".