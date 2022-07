"Lewandowski vuole il Barcellona: il Bayern rifiuta la prima offerta"

MONACO (Germania) - Il futuro di Robert Lewandowski è ancora in una fase di stallo, il giocatore vuole solo il Barcellona ma la trattativa con il Bayern Monaco si fa sempre più complessa. Il quotidiano spagnolo As riporta che l'attaccante polacco si presenterà martedì agli ordini di Julian Nagelsmann e dovrebbe presenziare regolarmente nella tournèe negli Stati Uniti in vista della Supercoppa col Lipsia e dell'inizio della Bundesliga (5 agosto contro l'Eintracht Francoforte). Il presidente del Barcellona Joan Laporta si sarebbe presentato tramite l'intermediario Pini Zahavi al Bayern con un'offerta da 40 milioni di euro ritenuta dalla compagine tedesca "offensiva" per un attaccante come Lewandowski.