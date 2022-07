Ora il Psg esagera: vuole Lewandowski

Alla finestra e pronto a fiondarsi nel caso in cui la trattativa dovesse saltare. Robert Lewandowski (33) ha scelto il Barcellona e il Barcellona ha scelto lui. Ma il Psg , con un certo interesse, aspetta e per certi versi spera che l’affare non vada in porto per poter dire la sua. Luis Campos , l’uomo mercato dei parigini e neo consulente sportivo del presidente Al Khelaifi, sa che il polacco vuole il Barça, ma sa anche che il Bayern Monaco s'aspetta 50 milioni subito e non i 40 più 10 di bonus offerti dai catalani, che attendono una risposta dalla Germania. Una trattativa che sarebbe comunque scollegata dal più concreto interesse per Gianluca Scamacca (23), per il quale il Psg dialoga con il Sassuolo.

Saldi Psg

Allo stesso tempo, però, Campos è pronto a cedere mezza squadra. Galtier, il nuovo allenatore, era stato chiaro in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione: questa è una squadra con troppi giocatori e molti, da tempo, sono fuori dal progetto tecnico. Da Layvin Kurzaw? (29) a Mauro Icardi (29), passando per Julian Draxler (28) e Leandro Paredes (28). Quello che ha più mercato, considerata l’età e lo stipendio, è Arnaud Kalimuendo (20): l’attaccante è rientrato dal prestito al Lens ed è valutato 25 milioni di euro.

Dembélé ha detto sì

Chi non arriverà a Parigi, nonostante i sondaggi dei mesi scorsi, è Ousmane Dembélé (25). L’attaccante francese ha accettato il rinnovo con il Barcellona: altri due anni, dunque fino al 2024, ma con una riduzione del 40% dell’ingaggio. Ora però tocca alla direzione sportiva dei blaugrana ratificare l’offerta di qualche settimana fa e far quadrare i conti. Se non altro, quello del nazionale francese è un attestato di stima che si aggiunge agli altri ricevuti negli ultimi giorni: «I grandi giocatori vogliono venire al Barça: siamo tornati e il mercato se n’è reso conto» aveva detto il presidente Laporta giovedì. Tra questi potenziali grandi giocatori ci sarebbe anche Raphinha (25). L’attaccante brasiliano non parteciperà al tour del Leeds in Australia. Vuole il Barça, ma allo stesso tempo ha un’offerta, già accettata dal Leeds, del Chelsea. Riuscisse il Barcellona a confermare Dembélé e a prendere Raphinha, si spalancherebbero le porte di una cessione per Memphis Depay (28), non uno degli imprescindibili dell’allenatore dei catalani, Xavi.

I tagli di Conte

Il Tottenham, dopo aver ufficializzato l'arrivo in prestito dal Barcellona del difensore francese Clement Lenglet (27), ha annunciato la squadra che partirà per la tournée in Corea del Sud. Ci sono i nuovi acquisti Richarlison e Perisic, ma non quattro giocatori a cui Antonio Conte ha praticamente dato il benservito e detto di trovarsi una nuova squadra: i centrocampisti Harry Winks (26), Giovani Lo Celso (26) e Tanguy Nndombele (25), ai quali si aggiunge il terzino sinistro Sergio Reguilón (25). Il Southampton ha annunciato intanto l’arrivo di Joe Aribo (25), attaccante preso dai Glasgow Rangers per 7 milioni più bonus. L’inglese ha firmato un quadriennale. Superate le visite mediche, il Galatasaray ha ufficializzato l’arrivo di Sergio Oliveira (30) dal Porto. Per l’ex romanista contratto di quattro anni.