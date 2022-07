De Zerbi lascia lo Shakhtar: il comunicato del club

DONETSK (Ucraina) - Lo aveva preannunciato da tempo, è arrivata l'ufficialità. Roberto De Zerbi lascia lo Shakhtar Donetsk e lo fa ufficialmente. Una scelta arrivata ovviamente per motivi che hanno poco a che vedere con il calcio giocato e riguardo la quale l'allenatore aveva sottolineato che senza la possibilità di giocare il campionato non avrebbe avuto alcun senso restare in carica. Così è arrivato il comunicato da parte della società ucraina che ha posto fine al rapporto: "Lo Shakhtar e l'allenatore Roberto De Zerbi hanno deciso di comune accordo di porre fine alla loro collaborazione".