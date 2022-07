Calciomercato Serie B, Bari: sfuma Moncini, obiettivo Maric

BARI - Cambio di idee in chiave mercato per il Bari del presidente Luigi De Laurentiis e del ds Ciro Polito. L'obiettivo numero uno in attacco sembrava essere Gabriele Moncini del Benevento. Un nome su cui il ds biancorosso ha lavorato con grande determinazione, ma l'ultimo contatto risalente a quindici giorni fa non ha portato i risultati sperati. Troppo alta la richiesta economica dei sanniti, con il problema legato anche all'ingaggio del giocatore su cui è forte il Perugia. E allora la nuova idea per l'attacco risponde al nome di Mirko Maric, attaccante croato con cittadinanza bosniaca. Il classe '95, di proprietà del Monza con cui due anni fa firmò un contratto di 5 anni, l'anno scorso in prestito al Crotone ha segnato 11 gol e fornito 5 assist. Un profilo interessante per il Bari visto che Maric, benchè strutturato fisicamente, è capace di svariare su tutto il fronte offensivo con ottima agilità e sfruttando il suo sinistro micidiale. Con il Monza che si trova in organico già due attaccanti centrale come Dany Mota e Christian Gytkjaer, l'operazione Maric al Bari potrebbe avere buone chanche di concretizzarsi. Intanto, dopo aver preso il difensore Vicari, non stuzzica l'idea Antonino Ragusa (32), ex Lecce, come esterno offensivo. Per il momento tutti gli sforzi del Bari si concentreranno sulla punta centrale.