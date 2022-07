Calciomercato Avellino, priorità sfoltire la rosa

AVELLINO - Caccia ad altri 4-5 innesti, in casa Avellino: servirà un attaccante, un paio di difensori e altrettanti centrocampisti. A quel punto però l'organigo irpino arriverebbe a ben 34 elementi, 10 in più dei nomi da presentare. Vale a dire che bisognerà iniziare a sfoltire in maniera massiccia la rosa. Non facile, visto che l'Avellino ha 22 giocatori tesserati con i quali è complicata la via della risoluzione consensuale, tra alti ingaggi e lunghi contratti. Al momento attuale i volti nuovi sono il portiere Marcone, i difensori Auriletto e Moretti, l'esterno Ricciardi, il centrocampista Franco e gli attaccanti Guadagni e Bernardotto. Per le prossime entrate si guarda al difensore Ramzi Aya (32) in uscita dalla Reggina, al centrocampista Ronaldo (32) del Padova. Per l'attacco circolano i nomi di Starita (26), che ha realizzato 17 gol in due stagioni al Monopoli, Ferrari (26) del Napoli, Lanini (28) del Parma, Zamparo (26) della Reggiana e Cuppone (24) del Cittadella.