Calciomercato Foggia, stretta per Toscano

FOGGIA - Nonostante gli arrivi del portiere Nobile e dell'esterno Nicolao, il Foggia deve allestire buona parte dell'organico per la prossima stagione. Del resto il ritiro di Tarvisio (22 luglio) incombe e bisogna stringere i tempi: al momento attuale, in rosa ci sono solo due centrocampisti di ruolo, vale a dire Petermann e Rizzo Pinna, tre attaccanti Vitali, Curcio, Turchetta. In difesa la situazione è più definita: due portieri Nobile e Dalmasso, tre esterni Garattoni, Rizzo e Nicolao e quattro centrali Sciacca, Di Pasquale, Markic e Buschiazzo. Nel mirino per i movimenti in entrata c'è il centrocampista Toscano, svincolato dalla Virtus Francavilla. Dal Palermo piacciono il centrale Somma, il centrocampista Odjer. Anche Di Noia, ex Fidelis e Gubbio, è profilo gradito a Boscaglia. Ferrante della Ternana piace anche al Palermo. Un nome per l'attacco è Costantino, nella passata stagione al Monterosi.