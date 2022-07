"Raphinha dal Leeds al Barcellona: affare da 65 milioni di euro"

BARCELLONA (Spagna) - " Raphinha può essere considerato un nuovo giocatore del Barcellona . Il club catalano ha raggiunto l'accordo con il Leeds United, club proprietario del cartellino, per l'acquisto della forte ala in cambio di massimo 65 milioni di euro, divisi in 58 di parte fissa e 7 di bonus ". È quanto afferma El Mundo Deportivo, autorevole quotidiano spagnolo molto vicino ai fatti di casa blaugrana, secondo cui l'italo-brasiliano classe 1996 - lo scorso anno corteggiato dalla Figc al fine di vestirlo d'azzurro grazie al padre nato nel Belpaese - firmerà nei prossimi giorni un contratto della durata quinquennale.

"Raphinha-Barcellona, decisivo Deco"

Sempre secondo El Mundo Deportivo, il 9 volte nazionale verdeoro aveva raggiunto da settimane l'intesa economica con il Barcellona e per dare uno slancio alla trattativa mancava soltanto l'intesa con il Leeds, club che avrebbe invece preferito cedere il proprio esterno offensivo a una tra Chelsea, Tottenham ed Arsenal, che si sarebbero spinte fino a 75 milioni di euro in cambio del suo cartellino. La ferma volontà del calciatore, oltre all'insistenza del suo procuratore, il brasiliano naturalizzato portoghese Deco, che ha vestito la maglia blaugrana tra il 2004 e il 2008, avrebbero vinto le resistenze della società inglese. All'interno della dirigenza catalana ci sarebbero state, inoltre, numerose riflessioni circa il reale bisogno di acquistare Raphinha, soprattutto alla luce dell'ormai imminente rinnovo di Dembélé. Alla fine, però, complice l'abilità dell'italo-brasiliano di giocare su entrambe le fasce, avrebbe prevalso l'idea di formare un tridente d'attacco dal ricco potenziale di gol ed assist. Il calciatore - scrive il quotidiano iberico - potrebbe svolgere le visite mediche già domani e partire così con il resto della squadra per la tournée negli Stati Uniti, dove affronterà anche la Juventus.