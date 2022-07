Brunori-Palermo, c'è il sì della Juve

PALERMO - Ormai ci siamo. Per il ritorno di Matteo Brunori al Palermo, manca solo l'ufficialità. La vicenda Brunori è prioritaria perché riguarda un giocatore chiave nello schema tattico di mister Baldini. Se non arrivasse, bisognerebbe subito trovare un'alternativa di livello. Anche se non è escluso che un'altra punta nel settore verrà presa comunque, indipendentemente dalla probabile conferma di Floriano, che dovrebbe raggiungere i compagni in ritiro a giorni. Le ansie su Brunori però sembrano destinate a finire presto: la lunga trattativa con la Juventus è giunta all'atteso punto di svolta. Trovata la formula economica che accontenta i bianconeri proprietari del cartellino attraverso un sistema di bonus che aumenteranno la cifra base di 3,5 mln di euro. All'attaccante, la cui volontà di restare in rosanero è stata decisiva, andrà un contratto quadriennale. Il Palermo conta di annunciare l'ufficialità dell'operazione a brevissimo.