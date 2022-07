Calciomercato Triestina, ufficiale: colpo Adorante dal Parma

La nota della Triestina

"U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver perfezionato l’ingaggio del calciatore Andrea Adorante. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Parma Calcio 1913 e ha sottoscritto in questi minuti un accordo di durata triennale con l’Unione. Nato a Parma il 5 febbraio 2000, 184 cm di statura, Andrea Adorante è un attaccante centrale. Cresciuto nelle giovanili del Parma, nel 2015 approda all’Inter conquistando l’accoppiata scudetto – supercoppa con l’Under 17 e facendo incetta di trofei anche nella stagione 2017-2018, vincendo con la Primavera sia lo scudetto che il Torneo di Viareggio. Torna al Parma nel campionato 2019-2020, debuttando in Serie A il 28 settembre 2020 nel successo 4-1 dei ducali contro il Bologna. Realizza la sua prima rete nei professionisti in Coppa Italia, in occasione della vittoria 3-1 contro il Pescara.

A gennaio 2021 il passaggio in prestito alla Virtus Francavilla nel girone C di Lega Pro, andando a bersaglio una volta in 17 presenze complessive. E’ reduce da una grande stagione con la maglia del Messina, sempre nel girone C di Lega".