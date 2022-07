Calciomercato Serie C, Reggiana: dal Sassuolo Pellegrini in prestito

REGGIO EMILIA - La Reggiana, con un comunicato ufficiale, ha annunciato "il tesseramento di Jacopo Pellegrini, attaccante reggiano che proviene in prestito dall’ U.S. Sassuolo. Nato nel 2000 a Reggio Emilia, Pellegrini è cresciuto nel settore giovanile granata, ed è passato al Sassuolo dopo il fallimento della Società del 2018. In neroverde ha giocato nel campionato Primavera, per poi essere trasferito in prestito al Gubbio, dove ha collezionato 31 presenze e 7 reti segnate nel campionato di Serie C. La scorsa stagione invece è stato ceduto in prestito al Pordenone, società con la quale ha disputato 17 partite in Serie B. Dopo aver perfezionato i dettagli del suo ritorno in granata, Jacopo si è subito aggregato alla squadra di mister Aimo Diana, e questa mattina ha iniziato la nuova stagione sportiva insieme ai compagni di squadra".