Sterling, addio al Manchester City: ufficiale il suo passaggio al Chelsea

LONDRA (Regno Unito) - E' ufficiale il passaggio di Raheem Sterling al Chelsea: l'attaccante della nazionale inglese approda a Londra e lascia il Manchester City dopo sette stagioni. A comunicare l'acquisto del talento classe '94 è proprio la società londinese, che su Twitter annuncia "E' arrivato qui", pubblicando una foto del 28enne con la maglia dei Blues. Sul sito ufficiale della società londinese invece si legge: "La stella inglese Raheem Sterling si è unito al Chelsea dal Manchester City con un contratto quinquennale. Il calciatore londinese è stato uno dei principali interpreti del City nelle ultime sette stagioni, colpendo la doppia cifra per i gol in ciascuna di quelle campagne e rivendicando nove importanti riconoscimenti, tra cui quattro titoli di Premier League. Un dribblatore diretto che gioca bene in qualsiasi posizione dietro i tre davanti o appena dietro un attaccante centrale, il 27enne utilizza una perfetta combinazione di abilità, velocità e tempismo per tormentare i difensori, sia con la palla ai piedi che con le sue corse costantemente produttive dietro".

Sterling, prime parole da 'Blues' "Prima di tutto, è un piacere essere qui. Ovviamente ho ottenuto molto nella mia carriera finora, ma c'è ancora molto da fare e non vedo l'ora di farlo con la maglia del Chelsea, sotto la gestione di Thomas. Londra è la mia casa e dove tutto è iniziato per me, ed è incredibile che ora abbia l'opportunità di giocare di fronte ad amici e familiari settimana dopo settimana a Stamford Bridge. Non vedo l'ora di incontrare presto i fan. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare Todd, Behdad, il gruppo proprietario, Thomas, e tutti coloro che sono coinvolti nel processo per portarmi qui. Non vedo l'ora di iniziare ora e continuare a parlare in campo".