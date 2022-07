"Il Psg vuole tenersi Messi: pronta l'offerta di rinnovo fino al 2024"

PARIGI (Francia) - Dopo il rinnovo di Kylian Mbappé, arrivato quando ormai il giocatore sembrava destinato a trasferirsi al Real Madrid di Carlo Ancelotti, il Paris Saint-Germain starebbe accelerando per convincere anche Leo Messi a rimanere all'ombra della Tour Eiffel. Questo è quanto riporta in esclusiva il quotidiano spagnolo 'Marca', che spiega come dalle parti di Parigi ci sia l'intenzione di prolungare di un altro anno, dunque fino al giugno del 2024, il contratto dell'asso argentino. Sempre secondo 'Marca' il club parigino, che nei giorni scorsi ha sostituito il tecnico Mauricio Pochettino con Christophe Galtier, non avrebbe ancora formulato un'offerta ufficiale al calciatore. Nonostante ciò, la convinzione che trapela da alcune fonti molto vicine al club Campione di Francia è che - dopo una prima stagione di adattamento - Messi sia pronto e motivato per affrontare tutte le sfide che gli si presenteranno, dalla Champions League ai Mondiali in Qatar con la sua Argentina. Intanto, dopo aver trascorso le vacanze a Ibiza insieme alla famiglia, festeggiando anche il suo compleanno in compagnia dei grandi amici, Luis Suarez e Cesc Fàbregas, e dei compagni di Nazionale, Leo ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo della squadra già lo scorso 5 luglio, in anticipo di quasi una settimana.