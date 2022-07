Calciomercato Palermo.occhi sugli under Elia e Cortinovis

PALERMO - Nuovi rinforzi e graditi ritorni in casa Palermo. C'è attesa per l'ufficialità dell'arrivo di Matteo Brunori, attaccante in prestito ai rosanero la scorsa stagione autore di una strepitosa stagione (29 gol) culminata con la promozione in Serie B. Per il 27enne attaccante il ritorno in Sicilia è molto vicina. In arrivo anche il portiere Pigliacelli dal Craoiva. Intanto gli occhi della dirigenza rosanero sono caduti su due under: l'esterno classe '99 Salvatore Elia e il 21enne trequartista Alessandro Cortinovis, entrambi di proprietà dell'Atalanta. I due hanno giocato in prestito nella scorsa stagione, rispettivamente al Benevento e alla Reggina. Intanto il Palermo ha riaccolto a centrocampo Samuele Damiani, stavolta a titolo definitivo dall'Empoli. Lo stesso giocatore ha espresso parole importanti per il suo ritorno in rosanero: "Ero tranquillo anche quando a giugno il Palermo non ha esercitato l’opzione. Non vedevo proprio l'ora di tornare. Qui c’è grande entusiasmo e un progetto che ci potrà dare tantissime soddisfazioni".