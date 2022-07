Calciomercato Serie B, Benevento: ecco El Kaouakibi

BENEVENTO - Ringiovanimento e ottimizzazione delle risorse. E' questo l'obiettivo da cogliere da parte del Benevento in un momento del mercato in cui risulta difficilisimo piazzare quei due-tre pezzi da novanta che dovrebbero cambiar casacca. Nel frattempo arriva un altro giocatore giovane e di belle speranze, Hamza El Kaouakibi (24), difensore esterno destro (all'occorrenza anche centrale) di origini marocchine ma nato a Bologna, dove è anche cresciuto calcisticamente. L'anno scorso al Pordenone (25 presenze), era il profilo che si cercava per chiudere il cerchio sulla corsia destra della difesa (dove c'era solo Letizia). Resta in stand by l'operazione Moncini col Perugia, così come le altre in uscita. Intanto la squadra continua a lavorare forte nel ritiro di Cascia. In attesa dell'arrivo di Lapadula, frenato dal Covid, ha recuperato anche Roberto Insigne.