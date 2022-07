Ufficiale, Rafa Marquez torna al Barcellona: allenerà la squadra B

BARCELLONA (Spagna) - Rafa Marquez torna al Barcellona: ufficiale la nomina come nuove allenatore della squadra B . Il messicano - che da calciatore ha indossato la maglia blaugrana per sette stagioni - ha firmato questa mattina il suo nuovo contratto fino al 30 giugno del 2024. L'ex Verona sostituisce in panchina Sergi Barjuan, che ha anche guidato la prima squadra catalana per tre partite dopo l'addio di Koeman nella scorsa stagione. In programma domani - dopo le visite mediche della squadra - il primo allenamento.

Marquez, il comunicato del Barcellona

"FC Barcelona e Rafa Márquez hanno raggiunto un accordo per il suo ingaggio come allenatore del Barça Atlètic per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2024. Il messicano vivrà così la sua seconda esperienza nel Club, dopo essere stato in prima squadra per sette stagioni, dal 2003 al 2010. La nuova esperienza di Márquez come allenatore del Barça Atlètic inizierà venerdì 15 luglio con le visite mediche test, e sabato 16 dirigerà il primo allenamento della preseason. Il messicano torna all'FC Barcelona dopo aver giocato come calciatore nella prima squadra del Barça. Nella stagione 2003/04 sbarca al Camp Nou dall'AS Monaco. Un arrivo speciale, visto che è diventato il primo giocatore messicano ad indossare la maglia del Barcellona. Sarà anche il primo messicano a dirigere il Barça Atlètic. Il suo primo tecnico nel quartiere di Les Corts fu Frank Rijkaard. A poco a poco, il capitano della squadra messicana ha acquisito la fiducia dell'olandese nel reparto difensivo ed è diventato uno degli inamovibili nell'undici titolare dei culé. Il 3 settembre 2003 Rafa Márquez ha esordito come giocatore del Barça; e lo ha fatto in casa. Era al Camp Nou con circa 80.000 persone sugli spalti e nella seconda giornata di campionato contro il Siviglia (1-1). È stato il primo incontro su 22 nel suo primo anno da giocatore del Barcellona. Un primo anno in cui è stato una delle chiavi per ottenere un posto in Champions League. Nella stagione 2004/05 il difensore centrale ha dimostrato la sua versatilità. Gli infortuni di Edmílson e Motta lo hanno costretto a salire di posizione e giocare come centrocampista centrale. Con il 4 sulle spalle ha fornito ottime prestazioni, arricchite dalla vittoria dello scudetto. L'anno successivo, formando una coppia insormontabile di difensori centrali con Puyol, ha ampliato il suo curriculum con il Barça con un nuovo campionato e con la Champions League a Parigi. Dopo alcuni brillanti primi anni, gli infortuni hanno ridotto le prestazioni del difensore nelle stagioni 2006/07 e 2007/08. Ma non gli hanno impedito di continuare ad essere una garanzia nel reparto difensivo. Con Pep Guardiola in panchina, Rafa Márquez ha aggiunto più presenze e più titoli con l'FC Barcelona. Il triplete nella stagione 2008/09 e, successivamente, il sestetto firmato nel 2009/10, dove ha anche alzato il campionato, ha chiuso la prima esperienza di Márquez al Barça, dove ha giocato 242 partite e segnato 13 gol", recita il comunicato del Barcellona.