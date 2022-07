Ufficiale, Eriksen è un nuovo giocatore del Manchester United

MANCHESTER (Inghilterra) - Adesso è ufficiale, Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Manchester United. Il club inglese ha comunicato l'ingaggio (a parametro zero) dell'ex giocatore dell'Inter fino al 2025. Il centrocampista danese ha parlato entusiasta di questa opportunità esaltando anche il gioco del suo nuovo allenatore: "Il Manchester United è un club speciale e non vedo l'ora di iniziare. Ho avuto il privilegio di giocare molte volte all'Old Trafford, ma farlo con la maglia rossa dello United sarà una sensazione incredibile - aggiunge - Ho visto il lavoro di Erik ten Hag all'Ajax e conosco il livello di dettaglio e di preparazione in cui lui e il suo staff che mettono ogni giorno. È un allenatore fantastico. Dopo aver parlato con lui e aver imparato di più sulla sua visione e sul modo in cui vuole che la squadra giochi, sono ancora più entusiasta per il futuro. Ho ancora grandi ambizioni, questo è il posto perfetto per continuare il mio viaggio". Dopo il drammatico incidente ad Euro 2021 Eriksen era ripartito a febbraio col Brentford, siglando un contratto fino al termine della stagione.