Calciomercato Bari, nel mirino La Mantia dell'Empoli

BARI - Il nigeriano Nwankwo Simy è l’alternativa a La Mantia nel futuro Bari. Il ds Polito guarda con attenzione alla punta nigeriana ritenuta un profilo giusto per Mignani. La ricerca dell’attaccante è la priorità del Bari. Saltato Moncini, corteggiato e infine atteso a oltranza, che ha preferito rilanciarsi con Venturato nella Spal, il Bari sta pensando di affondare il colpo con l’Empoli per Alessandro La Mantia, centravanti che due stagioni fa con i suoi gol ha trascinato la squadra toscana in serie A. Si è conclusa finalmente la telenevola Mallamo. Il centrocampista torna a Bari in prestito secco dall’Atalanta dopo un tira e molla durato due mesi e mezzo. Polito avrebbe voluto acquistarlo a titolo definitivo, ma se ne riparlerà la prossima stagione.